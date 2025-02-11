В Хорошёво-Мнёвниках введен в эксплуатацию детский сад на 350 мест

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В районе Хорошёво-Мнёвники ввели в эксплуатацию детский сад на 350 мест. Об этом сообщает пресс-служба комитета государственного строительного надзора Москвы.

Дошкольное учреждение располагается на территории жилого комплекса на Шелепихинской набережной. Трехэтажное здание детского сада было возведено за 1,5 года. Как отметили в Мосгосстройнадзоре, это первый образовательный объект, построенный для обеспечения социальной инфраструктурой трех жилых корпусов на 1,1 тысячи квартир.

В детском саду имеются музыкальный и спортивный залы, кабинеты для кружков и развивающих занятий, а также кухня полного цикла. Учреждение рассчитано на 14 групп, при этом для самой младшей предусмотрен изолированный блок помещений с отдельным входом. Рядом с детсадом размещены 14 групповых зон с навесами для прогулок и игр и две спортивные площадки.

В Мосгосстройнадзоре добавили, что на территории жилого комплекса в этом году сдадут в эксплуатацию школу, рассчитанную на 775 учащихся.

В 2024 году девелоперы возвели в ТиНАО 7 детских садов, один их которых входит в состав образовательного комплекса. Как рассказал вице-мэр Владимир Ефимов, в общей сложности дошкольные учреждения рассчитаны более чем на 1,8 тысячи мест.

Ранее сообщалось, что квартал со спортивными и детскими площадками появится на северо-востоке Москвы по программе комплексного развития территорий (КРТ). Для застройки реорганизуют участок площадью 12 гектаров на улице Сельскохозяйственной. Всего здесь планируется построить 162 тысячи квадратных метров различной недвижимости.