Собянин рассказал о росте интереса школьников к научным кружкам

В столице становится все больше кружков дополнительного образования, посвященных науке и технике. За последние пять лет их число увеличилось на 40%, и сегодня в таких занятиях участвуют около 800 тысяч детей.

По словам Сергея Собянина, сейчас 90% московских школьников посещают кружки и секции. В городе их более 135 тысяч, из которых 45 тысяч связаны с наукой и технологиями.

В центрах детского творчества ученики строят марсоходы, программируют роботов, изучают микроскопические организмы и даже ухаживают за экзотическими насекомыми. Специалисты отмечают, что интерес к естественным наукам и техническому творчеству среди школьников продолжает расти.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.