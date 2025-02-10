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10 февраля, 07:15

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Собянин рассказал о росте интереса школьников к научным кружкам

Собянин рассказал о росте интереса школьников к научным кружкам

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В столице становится все больше кружков дополнительного образования, посвященных науке и технике. За последние пять лет их число увеличилось на 40%, и сегодня в таких занятиях участвуют около 800 тысяч детей.

По словам Сергея Собянина, сейчас 90% московских школьников посещают кружки и секции. В городе их более 135 тысяч, из которых 45 тысяч связаны с наукой и технологиями.

В центрах детского творчества ученики строят марсоходы, программируют роботов, изучают микроскопические организмы и даже ухаживают за экзотическими насекомыми. Специалисты отмечают, что интерес к естественным наукам и техническому творчеству среди школьников продолжает расти.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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