Комплекс городского хозяйства Москвы выпустил серию видеоуроков о сортировке отходов

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Комплекс городского хозяйства Москвы подготовил серию лекций о раздельном накоплении отходов. Они опубликованы на сайте "Чистая Москва" и Rutube-канале ведомства.

Видеоуроки для пользователей записал экоблогер Роман Саблин. Первые две лекции – вводные, третья посвящена предметам, которые производят из вторсырья, четвертая познакомит зрителей с процессом подготовки тары, пятая позволит узнать о программе раздельного сбора мусора в Москве.

Заключительный урок посвящен советам по организации эргономичного пространства для сортировки отходов дома и в офисе.



Программа по раздельному сбору отходов работает в Москве с 2020 года. Для удобства выбрали двухконтейнерную систему: синие баки предназначены для вторсырья, серые – для смешанных отходов. Твердые коммунальные отходы сортируются и направляются на переработку.

В 2023 году в Москве собрали 1,5 миллиона тонн вторсырья. Как сообщил Сергей Собянин, при создании системы сортировки мусора был сделан упор не на штрафы, а на экологическое просвещение граждан. В 11 экоцентрах города, в том числе в парке "Яуза", можно узнать все про сортировку отходов и сдать на переработку крышки от бутылок.



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