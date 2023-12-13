Собянин рассказал, как в столице продвигают идею раздельного сбора мусора

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Все больше москвичей участвуют в программе раздельного сбора отходов, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Он напомнил, что в 2019 году в городе собрали 450 тысяч тонн вторсырья, а в 2020 году, когда стартовала программа, – почти вдвое больше. В 2023 году на утилизацию отправили порядка 1,5 миллиона тонн вторичных ресурсов. В этом году снова прогнозируется рост этого показателя – на сегодняшний день собрали уже больше 1,4 миллиона тонн.



По словам мэра, синие и серые контейнеры стоят возле жилых домов, социальных объектов и коммерческих организаций. Твердые коммунальные отходы сортируются и направляются на переработку.



Собянин обратил внимание, что власти сделали ставку не на штрафы, а на экологическое просвещение горожан. К примеру, в школах и семейных центрах ежемесячно проводятся экоуроки, а в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ есть интерактивный экспонат, который знакомит с правилами разделения отходов.



В 11 экоцентрах города, в том числе в парке "Яуза", можно узнать все про сортировку отходов и сдать на переработку крышки от бутылок. Некоторые экоцентры принимают также металл, бумагу, стекло, пластик и ненужные вещи.



Кроме того, голосовой помощник "Алиса" рассказывает, как правильно сортировать мусор и где находятся ближайшие баки. Чтобы воспользоваться этой функцией, нужно лишь сказать: "Алиса, запусти навык "Чистая Москва".

Ранее в России предложили давать скидку на парковочные места водителям, участвующим в раздельном сборе мусора. Подобными мерами инициаторы надеются привлечь внимание граждан к сортировке отходов, тем самым повлиять на экологическую ситуацию в стране.

