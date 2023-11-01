Росприроднадзор объявил акцию "Новогодняя экоигрушка"

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Международная детско-юношеская премия "Экология – дело каждого" Росприроднадзора запустила с 1 ноября акцию "Новогодняя экоигрушка". Подробнее о проекте рассказала глава ведомства Светлана Радионова.

Как отметила руководитель Росприроднадзора, акцию проводят с целью продемонстрировать, что вторичное использование вещей способствует поддержанию экологии и может подарить яркие эмоции.

Гражданам предлагают самим сделать новогодние игрушки из натуральных или переработанных материалов, бумаги, пластика или стекла. Желающие принять участие должны прислать свои работы до 1 декабря по адресу 119017, Москва, улица Большая Ордынка, дом 29, строение 1, "Экоелка", "до востребования".

Радионова считает, что изготовление экологичных украшений на елку может стать еще одной замечательной семейной традицией.

"Эти экологичные игрушки можно будет передавать из поколения в поколение, сохраняя их не только для истории, но и как ценность бережного отношения к природе", – подчеркнула она.

Так, например, участники акции могут переделать старые лампочки или часы в елочную игрушку. Изготовленные поделки будут украшать самую экологичную елку в России. Также организаторы обещают вручить призы за лучшие творческие работы. Оцениваться будет идея, внешний вид и сложность изделия.

Желающие могут подписать свои игрушки. Всех участников просят заранее подумать о том, как обеспечить сохранность украшения при его транспортировке.

Радионова напомнила, что "экология – дело каждого". Она уверена, что акция не только научит граждан вторичному использованию ненужных вещей, но и создаст доброе предновогоднее настроение.

Ранее председатель Ассоциации природопользователей Роман Корниец предложил предоставлять участвующим в раздельном сборе мусора определенные бонусы.

По его мнению, в РФ должна существовать гибкая система стимулов. Для жителей сел и деревень он предложил ввести бесплатные разрешения на заготовку рыбы или дров, а для жителей городов – скидки на оплату парковки и проезда в общественном транспорте.



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