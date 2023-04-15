Собянин рассказал о работе столичных экоцентров в День экологических знаний

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин в День экологических знаний рассказал о работе столичных экоцентров. Соответствующая публикация появилась в официальном телеграм-канале градоначальника.

"Сегодня – День экологических знаний. Для всех, кто неравнодушен к охране окружающей среды, в столице работает сеть городских экоцентров", – говорится в его публикации.

Так, об экологических специальностях будущего могут рассказать в экоцентре "Яуза". Здесь гостям предлагают интерактивный формат проведения занятий, отметил мэр столицы.

Желающие могут посетить голографический кинотеатр экоцентра "Цветоводство", который расположился в павильоне №29 на ВДНХ. Граждане получат возможность узнать все о жизни муравейника изнутри с помощью VR-очков.

Если больший интерес вызывает жизнь пчел, стоит посетить экоцентр "Пчеловодство", который находится в павильоне ВДНХ №28. Специальная зона виртуальной реальности позволит гостям принять участие в процессе сбора и откачки меда.

В свою очередь, интерактивная экспозиция экоцентра "Воробьевы горы" научит разумному потреблению и поможет усвоить полезные экопривычки.

О лесах, альтернативных источниках энергии, а также о раздельном сборе мусора рассказывают специалисты экоцентра "Битцевский лес".

Что касается птиц, о них можно больше узнать, посетив экоцентр "Лесная сказка".

Собянин обратил внимание, что в городе есть и другие экологические центры. Более подробная информация о них представлена по ссылке.

Ранее стало известно, что власти выделили более 157 миллионов рублей на сохранение лесов в Подмосковье в 2023 году. В том числе средства предусмотрены на покупку лесопожарной техники и оборудования.

Председатель регионального парламента Игорь Брынцалов уточнил, что были подготовлены государственные контракты на покупку 13 единиц техники, 695 единиц оборудования и 9,6 метра пожарных рукавов. На нужды экологии уже предоставлено 15 единиц оборудования и 10 единиц техники, добавил он.



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