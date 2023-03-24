Эколог объяснил, как реагенты могут навредить окружающей среде

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Оставшиеся после схода снега и льда реагенты не вредят водной среде, но могут загрязнять почву. Таким мнением поделился директор лаборатории "Экология жизненного пространства", эколог Антон Ястребцев. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

"Частично они смешиваются со снегом, и их удаляют во время уборки, частично стекают в ливневую канализацию и попадают в реки, а большая часть лежит на земле до мая и только потом весенними дождями так или иначе тоже смывается в водоемы", – объяснил эксперт.

Эколог отметил, что не встречал исследований, которые указывали бы на то, что реагенты представляют опасность для водоемов. Они также не влияют на водопроводную воду.

"А вот почву они загрязняют. Мы видим обожженные деревья вдоль магистралей, так называемые ведьмины метлы", – сказал он.

Ястребцев подчеркнул, что реагенты оказывают влияние и на здоровье человека. Он советует носить маски до тех пор, пока все химикаты не уберут или не смоют с улиц города.

"В апреле большая часть реагентов, оставшихся лежать на земле, засыхает и может подниматься в воздух. Эта взвесь при дыхании может попадать в носоглотку и легкие. Есть несколько исследований, которые говорят, что противогололедные реагенты – аллергены, особенно они опасны для детей и людей, склонных к аллергии", – заключил эколог.

Ранее Генпрокуратура РФ направляла в Минприроды предложения о необходимости улучшения нормативно-правовой базы, которая позволит контролирующим органам лучше реагировать на жалобы граждан о присутствии в воздухе неприятных запахов. Причиной обращения стали жалобы граждан на качество воздуха. В ведомстве предложили улучшить контроль за органолептическими свойствами воздуха и обновить перечень загрязняющих веществ, которые должны подлежать государственному регулированию.



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