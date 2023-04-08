Собянин рассказал о развитии районов на юго-западе Москвы

Фото: сайт Сергея Собянина

Сергей Собянин рассказал о крупнейших проектах последних лет по развитию инфраструктуры районов Коньково, Обручевский, Теплый Стан и Ясенево. Об этом он написал на своем личном сайте.

По словам мэра, в районах вдоль улицы Профсоюзная на юго-западе Москвы проживает 550 тысяч человек. Он подчеркнул, что эти районы могут похвастаться хорошей экологией, социальной инфраструктурой и транспортной доступностью. При этом, как отметил Собянин, здесь тоже есть что улучшать, чтобы повседневная жизнь людей стала более комфортной.

В частности, в число важнейших экологических проектов 2022 года вошла реабилитация Битцевского леса. Мэр рассказал, что главная идея заключалась в том, чтобы сохранить заповедную часть и создать "буферную" зону на периферии. Основные объекты отдыха сконцентрировали по соседству с жилыми кварталами.

"Таким образом, центральная часть леса осталась неприкосновенной, а по границе зеленой территории сформировали защитный буфер, снимающий нагрузку с заповедных участков природной территории. Ближе к жилым кварталам создали несколько локальных рекреационных центров – спортивных, досуговых и для тихого отдыха", – заявил Собянин.

Он сообщил, что там обустроили и обновили порядка 100 детских и спортивных площадок. По существующим маршрутам проложили дорожки. Для этого использовали преимущественно экологичные материалы – гранитный отсев, терравей, а также настилы на свайном основании. Для любителей активного отдыха обустроили веломаршрут протяженностью девять километров.

Собянин добавил, что за последние годы работы провели более чем на 10 знаковых объектах на юго-западе столицы. Среди них парк 30-летия района Ясенево, сквер "Беляево " Богородское", усадьба "Богородицкое", общественные пространство в границах Тарусской, Вильнюсской, Голубинской улиц и Новоясеневского проспекта, а также в границах девятого микрорайона Теплого Стана и другие.

Мэр также рассказал, что за 12 лет в четырех районах ЮЗАО построили восемь детских садов и шесть школ. Созданы комфортные условия в поликлиниках, возведены спортивные комплексы, отремонтированы музыкальные школы и библиотеки.

В зданиях бывших кинотеатров скоро откроются районные общественные центры. Для жителей старшего возраста работают центры московского долголетия.

Что касается программы реновации, то она затрагивает более 16 тысяч жителей районов Коньково, Ясенево и Обручевский. В них расселят 65 старых домов. На сегодняшний день заселяется восемь новостроек.

Новая недвижимость появится и на месте неэффективно используемых территорий. Так, комплексная реорганизация ждет бывшую промзону Теплый Стан. Еще один проект реализуют на участке между улицами Обручева, Академика Челомея и Архитектора Власова.

Большое внимание город уделил транспорту. Мэр напомнил, что жители юго-западных районов долгие годы пользовались двумя линиями метро – Калужско-Рижской и Сокольнической. Девять лет назад здесь открыли станцию "Тропарево". Теперь к ним добавилась Большая кольцевая линия. В следующем году движение откроют по новой радиальной ветке – Троицкой.

Что касается дорожного трафика в районах ЮЗАО, для его улучшения построили крупные развязки: на пересечении улиц Профсоюзной и Теплый Стан, улиц Профсоюзной и Генерала Тюленева, МКАД с Киевским шоссе, Профсоюзной улицей и на примыкании Коммунарского шоссе.

Еще одним важным проектом стало строительство Южной рокады. Сейчас введена ее часть от МКАД до Каширского шоссе, остальные участки планируют достроить до конца 2023 года.

Кроме того, в четырех районах построили более 15 подземных и надземных переходов, открыли 30 новых маршрутов наземного транспорта, смонтировали около 200 современных остановочных павильонов, организовали 20 станций городского велопроката и 75 бесплатных велопарковок.

"Таким образом, с каждым годом юго-запад становится более привлекательным и комфортным для жизни людей", – заключил мэр Москвы.

Ранее Собянин рассказал, что инвесторы построят в Москве девять промышленных комплексов и технопарков. Благодаря городской программе были заключены соглашения с инвесторами на сумму порядка 25 миллиардов рублей на строительство в САО, ЮЗАО, ТиНАО и ЗелАО.



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