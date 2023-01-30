Москва выставила на торги здание под открытие гостиницы по льготной ставке аренды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о старте приема заявок на участие в торгах по аренде здания под открытие гостиницы.

Сообщается, что аукцион проведут в рамках городской программы "1 рубль за квадратный метр в год".

"До 3 марта этого года инвесторы могут подать заявку на участие в аукционе по аренде двухэтажного кирпичного здания, которое находится по адресу улица Зацепа, дом 27", – заявил Ефимов.

Представитель мэрии объяснил, что победителю торгов предстоит в течение 18 месяцев со дня подписания договора капитально отремонтировать объект и открыть в помещении гостиницу. Договор о льготной аренде за 1 рубль в год будет действовать в течение 20 лет.

По условиям программы, инвестор обязан обеспечить площадь номерного фонда в размере не менее 75% от общей площади, а также пройти процедуру классификации и получения категории – "три", "четыре" или "пять звезд".

Здание на улице Зацепа, которое готовят к аренде, располагается вблизи станций метро "Павелецкая" и "Серпуховская" на участке в 439 квадратных метров. Начальная цена лота составляет 10,6 миллиона рублей.

Программа льготной аренды недвижимости "1 рубль за квадратный метр в год" для гостиниц действует с 2022 года. В рамках капитального ремонта зданий требуется переоборудовать их под отели.

Ранее заммэра Москвы Владимир Ефимов сообщил, что правительство столицы в 2022 году заключило 89 договоров аренды земельных участков для реализации масштабных инвестиционных проектов. Речь идет об объектах производства, транспортной, спортивной и социальной инфраструктуры.

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