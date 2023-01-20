Девять промкомплексов и технопарков получили льготы по аренде земли в Москве в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Заммэра столицы Владимир Ефимов рассказал о промышленных комплексах и технопарках, которые получили в прошлом году льготы по аренде земли.

"Для промкомплексов она составляет 0,3% от кадастровой стоимости, для технопарков – 0,01%. С начала 2022 года такие льготы получили девять столичных предприятий для 14 земельных участков суммарной площадью 19,7 гектара", – уточнил он.

В свою очередь, глава департамента городского имущество Максим Гаман отметил, что льготные условия действуют на протяжении 10 лет для предприятий пищевой промышленности, фармацевтики и машиностроения.

В прошлом году льготы были предоставлены следующим комплексам:

"Спецкабель";

"Меридиан";

"Рот Фронт";

"Связьстройдеталь";

Московский машиностроительный завод "Вперед";

Медицинский научно-производственный комплекс "Биотики".

ПАО "Калибр";

АО "Телекомпания НТВ";

АО "Московский завод тепловой автоматики".

Также льготы получили технопарки:Всего власти предоставили льготы в размере более 30 миллионов рублей.

Отмечается, что всем предприятиям приходится каждый год подтверждать свой специальный статус. Но в прошлом году он уже был продлен для всех получателей льгот (140 компаний), рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Начальник департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин уверен, что такие условия повышают инвестиционную активность, а сэкономленные средства можно направить на создание лучших условий на своем предприятии.

Ранее сообщалось, что ресурсоснабжающие организации получат от столичных властей государственные гарантии в объеме до 15 миллиардов рублей в 2023 году. Глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева заявила, что у обозначенных организаций есть право на льготные займы от государственного института развития "Дом.РФ". Ставка в 4% годовых предусмотрена в случае строительства и модернизации значимых инфраструктурных объектов.

По словам Багреевой, льготные кредиты позволяют ресурсоснабжающим организациям привлекать финансирование на важнейшие для Москвы проекты.

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