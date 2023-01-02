Столичная компания почти вдвое увеличила выпуск косметики за январь-сентябрь 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Столичная компания за девять месяцев 2022 года в 1,7 раза увеличила производство косметики по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Он уточнил, что в городе косметику для взрослых и детей производят свыше 30 компаний. По его словам, все эти компании модернизируют свои производственные мощности, расширяют ассортимент и замещают зарубежную продукцию, ушедшую с рынка РФ.

"В частности, компания "Гельтек" с января по сентябрь 2022 года выпустила в 1,7 раза больше косметики по сравнению с таким же периодом 2021 года. На предприятии выпустили свыше 270 миллионов единиц продукции", – приводятся слова Овчинского на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что компания работает в столице с 1994 года и занимается выпуском кремов, гелей, сывороток, пилингов, масок и другого. Компания поставляет косметику во все регионы РФ. Также, предприятие обеспечивает косметологов и медработников профессиональной косметикой и медицинскими контактными средствами для ультразвуковой и функциональной диагностики.

В свою очередь, директор по развитию косметического бренда предприятия Елена Пастухова рассказала, что для отечественных производителей косметики прошлый год стал годом возможностей, в котором были поставлены амбициозные цели.

"Например, предложить покупателям альтернативы иностранным средствам высокого качества, выпустить уникальные новинки, способные удивить аудиторию, запустить новые линейки – для детей, а также косметику для волос. Отмечу, что значительную часть целей удалось достичь, что-то находится уже на финальном этапе, а что-то будет реализовано в первом полугодии 2023", – отметила Пастухова.

Столица предоставляет компаниям меры финансовой и нефинансовой поддержки. Некоторые производители косметической продукции в Москве имеют статус промышленного комплекса, что позволяет получать налоговые льготы.

Ранее сообщалось, что ресурсоснабжающие организации получат от столичных властей государственные гарантии в объеме до 15 миллиардов рублей в 2023 году. Глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева заявила, что у обозначенных организаций есть право на льготные займы от государственного института развития "Дом.РФ". Ставка в 4% годовых предусмотрена в случае строительства и модернизации значимых инфраструктурных объектов.

По словам Багреевой, льготные кредиты позволяют ресурсоснабжающим организациям привлекать финансирование на важнейшие для Москвы проекты.

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