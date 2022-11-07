Москва предоставит госгарантии по займам для ресурсоснабжающих организаций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ресурсоснабжающие организации получат от столичных властей государственные гарантии в объеме до 15 миллиардов рублей в 2023 году. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева заявила, что у обозначенных организаций есть право на льготные займы от государственного института развития "Дом.РФ". Ставка в 4% годовых предусмотрена в случае строительства и модернизации значимых инфраструктурных объектов.

"Проект бюджета Москвы на 2023 год предусматривает государственные гарантии в объеме до 15 миллиардов рублей в качестве обеспечения по таким займам. Привлеченные средства организации смогут направить на строительство и модернизацию объектов коммунального хозяйства и электроэнергетики в проектах комплексного развития территорий и программы реновации", – объяснила специалист.

По словам Багреевой, льготные кредиты позволяют ресурсоснабжающим организациям привлекать финансирование на важнейшие для Москвы проекты. Сэкономленные средства могут быть привлечены к новым инвестиционным мероприятиям.

Заявки на получение гарантии принимает столичная комиссия по предоставлению государственных гарантий. Обеспечением по займу может стать залог имущества, банковская гарантия или поручительство юридического лица.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в районе Бирюлево Восточное будут построены учебный комплекс со школой и двумя детскими садами, а также объект здравоохранения площадью более 5,5 тысячи квадратных метров.

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