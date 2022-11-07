Более 30 технопарков и промкомплексов арендуют у города землю по льготным ставкам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Столичные компании со статусами промышленных комплексов и технопарков могут получить земельные участки в аренду по льготным ставкам, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Сейчас Москва предоставляет 32 таким компаниям участки по ставкам 0,3% и 0,01% от их кадастровой стоимости соответственно. Они арендуют 48 участков общей площадью почти 78 гектаров.

Ефимов напомнил, что столичным предпринимателям доступен широкий набор мер поддержки от города. Пониженная ставка на аренду земли действует в городе с 2016 года. Льгота предоставляется на 10 лет и распространяется на предприятия, работающие в социально значимых и наукоемких отраслях, например, в пищевой промышленности, фармацевтике и машиностроении.

В 2021 году Москва предоставила льготу на аренду почти 12 гектаров земли восьми компаниям со специальными статусами, а в 2022 году – шести предприятиям.

Ранее столица одобрила льготу по аренде земли для возведения промышленного комплекса в Зеленограде. Москва подписала договор аренды по ставке 1 рубль в год. При этом компания возведет на территории Зеленограда комплекс, где расположатся сразу четыре объекта.

Отмечается, что земля предоставлена инвестору по договору аренды сроком на 5 лет. Строительство собираются начать в 2023 году, а ввести в эксплуатацию – к 2025 году.

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