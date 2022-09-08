Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин присвоил заводу "Элкат" статус промышленного комплекса, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Таким образом, производитель медной катанки и проволоки получит право на налоговые льготы, предусмотренные законодательством Москвы. Ставку налога на прибыль, зачисляемого в городской бюджет, для этого предприятия снизят до 13,5% вместо стандартных 17%, налог на недвижимое имущество составит 50%, налог на землю – 20%, а ставка аренды земли – 0,3% от кадастровой стоимости участка.

Ожидается, что присвоение статуса промышленного комплекса позволит заводу направить дополнительные инвестиции на развитие и модернизацию производственных мощностей предприятия.

Завод "Элкат" основали в 1988 году. Предприятие специализируется на выпуске медной продукции: катанки, проволоки, контактного провода и троса, шины. На заводе работают 126 человек.

Производственная мощность завода рассчитана на 150 тысяч тонн катанки и 16 тысяч тонн проволоки в год. С момента основания предприятие выпустило свыше 2,5 миллиона тонн катанки.

В 2015 году на заводе ввели в эксплуатацию линию по производству бескислородной катанки Upcast (Финляндия) мощностью до 8 тысяч тонн в год. В 2020 году предприятие расширило линейку выпускаемой продукции, приобретя волочильную машину фирмы Itec (Китай) для производства контактного провода и троса из меди и ее сплавов.

Статус промышленного комплекса на сегодняшний день в Москве имеют 65 предприятий. На них создано порядка 77 тысяч рабочих мест. С 2016 года объем инвестиций в развитие столичных промышленных комплексов составил более 46 миллиардов рублей.

Ранее Собянин дал статус промышленного комплекса заводу "Москабельмет", который занимается производством кабельной продукции. Вместе со статусом предприятие получил право и на налоговые льготы. Благодаря новому статусу предприятие сможет направить дополнительные инвестиции на развитие и улучшение мощностей.