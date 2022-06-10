Собянин рассказал о развитии легкой промышленности Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин сообщил об увеличении на 120% производства одежды и изделий из кожи, а также на 240% – выпуска текстильных изделий в 2021 году.

"А сегодня, когда на Россию обрушилось беспрецедентное санкционное давление, собственная легкая промышленность – это еще один фактор стабильности и дальнейшего развития экономики Москвы", – написал он в своем блоге.

Мэр Москвы отметил, что 1,54 миллиарда рублей вложили компании легкой промышленности в обновление оборудования, а также уплатили в бюджет города 1,4 миллиарда рублей налогов.

В настоящее время в столице функционируют 211 предприятий легкой промышленности, где работают порядка 19 тысяч человек.

Градоначальник рассказал об основных московских предприятиях отрасли. Так, обувная фабрика "Парижская коммуна" в 2022 году отметила столетие, за все время своей работы ей было выпущено более 660 миллион пар обуви.

По словам Собянина, фабрика с 2018 года вложила 460 миллионов рублей в техническую модернизацию и внедрение инновационных технологий, благодаря чему объемы выпуска продукции выросли до миллиона пар обуви в год.

Швейная фабрика "Большевичка" одной из первых в Москве получила статус промышленного комплекса, который дает значительные налоговые льготы.

В 2020 году компания по производству ортопедической обуви "Ортомода", обеспечивающая продукцией около 100 тысяч человек с ограниченными возможностями, получила субсидию на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредиту на приобретение оборудования от московского правительства.

Завод "Нетканика", производящий нетканые материалы, стал крупнейшим поставщиком тканей для изготовления средств индивидуальной защиты в период пандемии. А в прошлом году компании был предоставлен льготный заем на 300 миллионов рублей для расширения производства.

Сергей Собянин также отметил деятельность таких компаний, как GLOVE.ME, BASK, STUDIO 29, Madame Chatelet, Pink Bus, Grishko.

"У московской легкой промышленности – богатое прошлое, успешное настоящее. И большое будущее: правительство города поможет достижению этой цели", – заключил мэр.

Ранее Собянин рассказал о принятых и планируемых мерах поддержки бизнеса. По его словам, на сегодняшний день основная задача, с одной стороны, обеспечить полноценную реализацию данных мер, а с другой – продолжать тонкую настройку системы поддержки бизнеса и горожан.

