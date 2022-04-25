Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московская неделя моды пройдет в столице с 21 по 26 июня 2022 года, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Заммэра города Наталья Сергунина рассказала, что прием заявок стартует 25 апреля и продлится до 15 мая. Местом проведения мероприятия выбран парк "Зарядье".

Свои коллекции презентуют более 40 дизайнеров. Еще около 80 брендов представят свои работы в шоуруме и на открытом маркете. На протяжении всех шести дней Московской недели моды участники будут знакомиться с потенциальными клиентами и поставщиками, находить партнеров по бизнесу.

Мероприятие организует Фонд моды при поддержке правительства Москвы. Для участников и гостей подготовили деловую программу, которая поможет расширить профессиональные контакты среди представителей отрасли.

Деловая программа включает в себя сессии, встречи, паблик-токи и воркшопы. Глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин отметил, что она посвящена вызовам и возможностям в новых реалиях.

Бесплатно присоединиться к Московской неделе моды смогут более 120 российских дизайнеров и брендов, которые создают авторские коллекции одежды и аксессуаров.

Ранее Сергей Собянин поддержал проведение первой Московской недели моды. Он отметил, что российская индустрия моды сегодня переживает непростое время, подвергаясь санкционному давлению. Многие отечественные дизайнеры утратили привычные и известные аудитории площадки для продвижения продукции. Негативное влияние оказывают и нарушенные цепочки поставок. Серьезной нагрузкой становятся увеличившиеся закупочные цены на ткани и фурнитуру.

Однако это время также открывает новые возможности для российских дизайнеров. У них появился шанс занять рыночные ниши западных брендов, ушедших с российского рынка или временно приостановивших свою деятельность. Московская неделя моды может оказать в этом существенную поддержку, став консолидирующим мероприятием для отечественной индустрии моды и легкой промышленности, отметили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

В дни проведения Московской недели моды в столице будет работать открытая выставка-продажа отечественных брендов. Основной уклон на ней сделают на молодежную моду и стритвир. Участники и гости смогут не только познакомиться с брендами, но и приобрести их продукцию по доступным ценам.

