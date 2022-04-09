Минпромторг прогнозирует рост выпуска косметической продукции в РФ в 2–3 раза

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Минпромторг рассчитывает на рост производства парфюмерно-косметической продукции в России в 2–3 раза в течение ближайших трех лет. Об этом заявил глава ведомства Денис Мантуров.
Он отметил, что в настоящий момент в России уже созданы условия для серьезного роста.
"В этом случае на полке окажется объем продукции равный 1 триллиону рублей", – приводит слова Мантурова пресс-служба министерства.
Глава Минпромторга подчеркнул, что сегодня для отечественных производителей открыто окно возможностей, которое необходимо незамедлительно использовать. Также участникам рынка стоит сфокусироваться молекул, сырья, материалов и усилении межотраслевой кооперации с российскими поставщиками.
По данным ведомства, в условиях санкций представители отрасли чаще всего сталкиваются с проблемами в логистике импортных составляющих, сложностями соблюдения новых валютных требований и необходимостью проведения пересертификации продукции в связи с заменой сырьевых компонентов.
"Большинство этих проблем можно решить, усилив кооперацию российских производителей косметики с отечественными производителями сырья и материалов, упаковки и базовой химии. Профильные департаменты министерства окажут всю необходимую поддержку в этих вопросах", – подчеркнули в Минпромторге.
Отмечается, что министерство продолжает проводить работу над вопросом узнаваемости российских брендов потребителями.
"В настоящий момент взаимодействуем с коллегами из других ФОИвов, чтобы выработать решения по продвижению российской продукции", – пояснил Мантуров.
Ранее сообщалось, что российские ретейлеры начали заменять зарубежные бренды отечественными. Некоторые иностранные марки объявили о своем уходе из РФ. Так, в начале марта американский производитель косметики и парфюмерии Estee Lauder полностью приостановил деятельность в России. Компания закрыла магазины и торговые точки брендов, а также прекратила поставки для ретейлеров из РФ.
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