Предприятия мясной промышленности Москвы увеличили налоговые перечисления на 20%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/В. Новиков

Московские компании по переработке и консервированию мяса и мясной продукции за первые четыре месяца текущего года перечислили в консолидированный бюджет столицы более 640 миллионов рублей, рассказал глава городского департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

Он отметил, что данный показатель на 19,9% больше, чем за аналогичный период 2021 года. По его словам, производство мясной продукции является одной из крупнейших отраслей пищевой промышленности Москвы, на нее приходится 12% от общего объема налогов, поступающих от столичных производителей продуктов питания.

"Столичные предприятия мясной отрасли наращивают производство, в результате растет поступление налогов в бюджет. Так, в январе – апреле эти компании перечислили в бюджет 490 миллионов рублей налога на доходы физлиц – на 12,1% больше, чем за четыре месяца 2021 года. Отчисления по налогу на прибыль составили 71,6 миллиона рублей, превысив втрое показатель аналогичного периода прошлого года", – приводит слова Пуртова портал мэра и правительства Москвы.

За первые четыре месяца текущего года производители мясной продукции изготовили свыше 89,2 тысячи тонн колбасных изделий и более 6 тысяч тонн мяса и субпродуктов, рассказал глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

"Всего с января по апрель текущего года предприятия поставили товаров на сумму 38,7 миллиарда рублей. Придерживаться таких показателей помогает город. Например, компании, которые получили статус промышленного комплекса, могут значительно сэкономить на региональных налоговых льготах и направить дополнительные средства на развитие производства", – отметил Овчинский.

В настоящее время в Москве работают 24 предприятия мясной отрасли, которые производят продукцию не только для столицы, но и для других регионов. На столичный рынок поставляется почти 66% потребляемых в городе колбас, сосисок и сарделек.

Производители мясной продукции могут воспользоваться антикризисными инструментами, разработанными правительством Москвы для предприятий обрабатывающих отраслей и для бизнеса в целом, в том числе программами льготного кредитования на пополнение оборотных средств и на реализацию инвестиционных проектов.

Также можно воспользоваться льготной ставкой земельной аренды в размере один рубль в год для инвесторов, которые планируют строить в городе производства. Кроме того, предприниматели смогут стать участниками национального проекта "Производительность труда".

В начале мая заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что Москва за два года увеличила поставки мяса и мясной продукции на 11,5%. По его словам, столица остается на четвертой строчке среди российских субъектов по объему экспортных поставок мясной продукции.

