Ефимов: Москва за два года увеличила поставки мяса и мясной продукции на 11,5%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Москва за два года увеличила поставки мяса и мясной продукции на 11,5%. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, столица остается на четвертой строчке среди российских субъектов по объему экспортных поставок мясной продукции. В основном Москва экспортирует мясо и субпродукты птицы, колбасные изделия, а также готовую мясную продукцию.

"По итогам 2021 года столичные компании поставили товары на 134,5 миллиона долларов, что на 2,4% больше, чем в 2020 году, когда было экспортировано товаров на 131,4 миллиона долларов, и на 11,5% превышает показатели 2019 года, тогда объем экспорта составил 120,6 миллиона долларов", – отметил заммэра.

Ефимов уточнил, что экспорт по трем главным категориям говорит о стабильном росте на протяжении нескольких лет. Так, поставки мяса и субпродуктов птицы составили около 42,3 миллиона долларов, что на 43,6% больше, чем в 2019 году. Экспорт колбасных изделий за несколько лет увеличился на 31,6% и достиг 39,63 миллиона долларов. Кроме того, московские предприятия отправили в другие страны готовую мясную продукцию почти на 24,7 миллиона долларов, что на 31,2% больше, чем в 2019 году.

В свою очередь, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что столица наращивает экспорт в государства ближнего зарубежья, в том числе в Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию. В 2021 году он достиг 95 миллионов долларов, это на 74,3% больше, чем в 2019 году.

"Кроме того, столица активно развивает поставки в страны дальнего зарубежья, в частности, во Вьетнам и Бенин. Например, экспорт мяса и мясной продукции во Вьетнам составил 3,48 миллиона долларов, в Бенин столичные компании поставили продукцию на 218,55 тысячи долларов", – рассказал Овчинский.

По словам экспертов центра "Моспром", благодаря стабильному спросу на мясную продукцию на мировом рынке идет развитие столичного экспорта. Также активное развитие стимулируют заключенные соглашения о свободной торговле. Так, между странами ЕАЭС и Вьетнамом в 2016 году было заключено соглашение, которое смогло открыть рынок для многих товаров экспортного интереса стран Союза.

Ранее Ефимов сообщил, что за минувший год товарооборот между Москвой и ОАЭ увеличился более чем в два раза, достигнув отметки 1,1 миллиарда долларов. По его словам, Москва – главный российский поставщик в ОАЭ несырьевых неэнергетических товаров: на ее долю приходится порядка 26% от российского несырьевого экспорта в эту страну.

До этого Ефимов рассказал, что с января по ноябрь 2021 года Москва экспортировала несырьевые неэнергетические товары в 183 государства мира на сумму 29,07 миллиарда долларов, что на 25,4% больше, чем в 2020 году. Главными импортерами стали Казахстан, Белоруссия, Соединенные Штаты, Германия и Китай.