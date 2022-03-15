Торговый оборот Москвы составляет почти 30% от общего по РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Торговый оборот Москвы составляет почти 30% от общего оборота по России. При этом столица и область занимают первое и второе места в ЦФО по обороту оптовой и розничной торговли.
В 2021 году в сфере оптовой торговли в Москве работали 528,4 тысячи человек, а в розничной – 381 тысяча. При этом общий оборот сферы в январе составил 2 722 768,5 миллиона рублей.
В оптовой торговле Подмосковья в 2021 году трудились 174,6 тысячи человек. При этом в розничной – 229,9 тысячи сотрудников.
Общий оборот розничной торговли области в январе 2022 года составил 158 154,5 миллиона рублей – 8% от показателей розницы.
Сотрудники оптовой торговли в январе продали 10 914,1 тонны мяса и птицы на 10 295,5 миллиона рублей. При этом было реализовано 10 720,1 тонны колбасных изделий.
Помимо прочего, работники продали 19 412,8 тонны рыбы и рыбной продукции на 484,8 миллиона рублей.
В Подмосковье в январе продали мяса и птицы на 9 987,8 миллиона рублей, рыбы, ракообразных и моллюсков – на 2 646,1 миллиона рублей, а также консервы рыбы – на 555,1 миллиона рублей.
Оборот оптовой торговли в первом месяце текущего года увеличился в Москве на 87,5% по сравнению с январем 2021 года. Показатель составил 2 723 миллиарда рублей. В Подмосковье оборот вырос на 111,6% и составил 667 миллиардов.
В свою очередь, оборот розницы вырос в Москве на 98,7% и составил 480 миллиардов рублей, а в Московской области – на 105%, до 258 миллиардов.
Ранее Сергей Собянин провел первое заседание Комиссии по повышению устойчивости развития экономики Москвы. На нем мэр города обсудил с представителями сферы торговли и услуг поддержку граждан и бизнеса.
Градоначальник указал, что власти находятся в тесном контакте с представителями бизнес-сообщества, предпринимателями и руководителями предприятий разных отраслей.
В Москве заработают штабы по повышению устойчивости экономики в условиях санкций
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: