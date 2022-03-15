Торговый оборот Москвы составляет почти 30% от общего по РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Торговый оборот Москвы составляет почти 30% от общего оборота по России. При этом столица и область занимают первое и второе места в ЦФО по обороту оптовой и розничной торговли.

В 2021 году в сфере оптовой торговли в Москве работали 528,4 тысячи человек, а в розничной – 381 тысяча. При этом общий оборот сферы в январе составил 2 722 768,5 миллиона рублей.

В оптовой торговле Подмосковья в 2021 году трудились 174,6 тысячи человек. При этом в розничной – 229,9 тысячи сотрудников.

Общий оборот розничной торговли области в январе 2022 года составил 158 154,5 миллиона рублей – 8% от показателей розницы.

Сотрудники оптовой торговли в январе продали 10 914,1 тонны мяса и птицы на 10 295,5 миллиона рублей. При этом было реализовано 10 720,1 тонны колбасных изделий.

Помимо прочего, работники продали 19 412,8 тонны рыбы и рыбной продукции на 484,8 миллиона рублей.

В Подмосковье в январе продали мяса и птицы на 9 987,8 миллиона рублей, рыбы, ракообразных и моллюсков – на 2 646,1 миллиона рублей, а также консервы рыбы – на 555,1 миллиона рублей.

Оборот оптовой торговли в первом месяце текущего года увеличился в Москве на 87,5% по сравнению с январем 2021 года. Показатель составил 2 723 миллиарда рублей. В Подмосковье оборот вырос на 111,6% и составил 667 миллиардов.

В свою очередь, оборот розницы вырос в Москве на 98,7% и составил 480 миллиардов рублей, а в Московской области – на 105%, до 258 миллиардов.

Ранее Сергей Собянин провел первое заседание Комиссии по повышению устойчивости развития экономики Москвы. На нем мэр города обсудил с представителями сферы торговли и услуг поддержку граждан и бизнеса.

Градоначальник указал, что власти находятся в тесном контакте с представителями бизнес-сообщества, предпринимателями и руководителями предприятий разных отраслей.

