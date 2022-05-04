Ефимов: товарооборот между Москвой и странами Ближнего Востока за год возрос на 56%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Внешний оборот торговли Москвы со странами Ближнего Востока за прошлый год достиг 20 миллиардов долларов, что на 56% больше показателя 2020 года, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, основными импортерами продукции стали Турция, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия, Израиль и Египет.

"Россия продолжает укреплять сотрудничество со странами Ближнего Востока", – приводятся слова Ефимова в сообщении пресс-службы комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

В 2021 году московские поставки несырьевой неэнергетической продукции в страны Ближнего Востока составили почти 2,8 миллиарда долларов, что на 21,8% превышает показатель 2020 года.

В свою очередь, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал, что для поддержания партнерских отношений и налаживания торгово-экономических связей в столице 18 мая пройдет международный телемост Moscow – Middle East 2022.

"В рамках открытого диалога будут определены перспективы взаимовыгодного сотрудничества, а также представлен экспортный потенциал московских компаний", – отметил Овчинский.

Телемост будет состоять из пленарного заседания, посвященного промышленной и инвестиционной кооперации, и трех отраслевых круглых столов. В рамках деловой программы участники смогут обсудить перспективы развития экспорта столичной продукции, актуальные торговые барьеры и пути их преодоления, а также стратегии развития бизнеса в странах Ближнего Востока.

Поддержкой московского промышленного экспорта и экспорта продукции агропромышленного комплекса занимается центр "Моспром", специалисты которого анализируют целевые рынки для производителей, изучают риски, состояние отрасли.

Ранее Ефимов сообщил, что за минувший год товарооборот между Москвой и ОАЭ увеличился более чем в два раза, достигнув отметки 1,1 миллиарда долларов. По его словам, Москва – главный российский поставщик в ОАЭ несырьевых неэнергетических товаров: на ее долю приходится порядка 26% от российского несырьевого экспорта в эту страну.

До этого Ефимов рассказал, что с января по ноябрь 2021 года Москва экспортировала несырьевые неэнергетические товары в 183 государства мира на сумму 29,07 миллиарда долларов, что на 25,4% больше, чем в 2020 году. Главными импортерами стали Казахстан, Белоруссия, Соединенные Штаты, Германия и Китай.

