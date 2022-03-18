Около 300 зарубежных компаний приостановили работу в Москве – Собянин

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Около 300 иностранных компаний приостановили работу в Москве, сообщил Сергей Собянин в ходе открытия кадрового центра "Моя работа" на улице Куусинена.

"Мы понимаем, что можем столкнуться с новыми вызовами и новыми проблемами. Особенно это касается компаний с иностранным участием, таких в Москве достаточно много – несколько тысяч. <...> Как дальше будет их судьба складываться – решение их владельцев", – отметил мэр.

По его словам, задача города – обеспечить людей, которые работают в этих компаниях, трудоустройством в случае сокращения. Речь идет о хорошо квалифицированных, хорошо оплачиваемых работниках, которые будут востребованы на других предприятиях города.

Собянин также подчеркнул, что столица и страна в целом испытывают экономические сложности, в основном связанные с масштабным давлением санкций.

"Можно сказать, что нам объявлена экономическая война. Конечно, люди беспокоятся о том, будет ли у них работа, сколько они будут получать, возникнет ли безработица при остановке предприятий, сокращении людей и так далее", – пояснил он.

В то же время градоначальник напомнил, что Москва пережила период пандемии, когда такие же опасения были у москвичей из-за того, что целый ряд предприятий начал масштабное сокращение. Мэр подчеркнул, что город тогда быстро справился с этой ситуацией.

Собянин заверил, что Москва не собирается приостанавливать выполнение государственных заказов. Он добавил, что город является самым крупным работодателем, вместе с подрядными организациями в столице работают около 800 тысяч человек. Значительная часть рынка завязана на город или городские программы.

Представители рекрутинговых компаний, в свою очередь, заверили Собянина, что рынок труда воспринял сложившуюся из-за антироссийских санкций ситуацию достаточно спокойно. Несмотря на то что несколько снизился прирост числа вакансий и увеличилось количество резюме соискателей, предприятия торговли и услуг, а также инвестиционные компании подтвердили, что заинтересованы в сотрудничестве со столичными кадровыми центрами в работе по подбору персонала.

Ранее Сергей Собянин отметил, что уровень безработицы в Москве сейчас находится на исторически минимальном уровне. Он уточнил, что в столице высокий промышленный потенциал, рынок быстро адаптируется к любым условиям.