Ефимов: несырьевой неэнергетический экспорт Москвы вырос на четверть в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Столица за период январь – ноябрь 2021 года экспортировала несырьевые неэнергетические товары в 183 государства мира на сумму 29,07 миллиарда долларов, что на 25,4% больше, чем в 2020 году, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что главными импортерами стали Казахстан, Белоруссия, Соединенные Штаты, Германия и Китай.

"По итогам января – ноября 2021 года доля экспорта столицы составила 17,2% от общероссийского. За этот период поставки от городских предприятий и компаний увеличились на 25,4% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года", – заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он уточнил, что рост несырьевого неэнергетического экспорта достаточно важен для Москвы. В рамках национального проекта "Межнациональная кооперация и экспорт" к 2030 году перед городом вместе с другими субъектами стоит задача обеспечить реальный рост экспорта данных товаров не менее чем на 70% по сравнению с 2020 годом.

В свою очередь, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров отметил, что если обратить внимание на структуру столичного экспорта, то поставки промышленной продукции занимают основную часть московского ННЭ, а именно – 88%.

"За 11 месяцев 2021 года московские экспортеры отправили за рубеж промышленные товары на 25,54 миллиарда долларов, что больше, чем в аналогичном периоде 2020 года, почти на 29%. Среди них, например, есть техника, оборудование и оптика", – сказал руководитель департамента.

Поставки товаров из области оптики, медицины достигли 485,79 миллиона долларов, прирост составил 30,2%, объем экспорта косметической продукции увеличился на 28%. На долю агропромышленного экспорта приходятся 12% ННЭ столицы. Уточняется, что здесь также наблюдается хорошая динамика: по результатам 11 месяцев 2021 года общая стоимость поставок была равна 3,52 миллиарда долларов, что на 4,7% больше такого же показателя 2020 года. Речь идет о колбасных, шоколадных, мучных и кондитерских изделиях, мороженом и безалкогольных напитках.

Персонально поддерживает столичный промышленный экспорт и экспорт продукции агропромышленного комплекса центр "Моспром". Специалисты организации исследуют целевые рынки для производителей. Кроме того, центр бесплатно и на основе определенных экспортных потребностей оказывает помощь городским компаниям с поиском контрагентов и проведением переговоров с потенциальными покупателями в других странах.

Помогает развитию экономического потенциала столицы и Московский экспортный центр (МЭЦ), который выступает в качестве одного окна для оказания финансовой и нефинансовой поддержки экспортно ориентированных компаний города. В перечень этих мер входят свыше 30 сервисов и услуг.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин отметил, что в прошлом году МЭЦ организовал участие столичных компаний более чем в 40 бизнес-миссиях и зарубежных выставках.

Большая поддержка оказывалась и тем компаниям, которые работают в наиболее актуальных сферах экспорта. Так, столичные производители техники, косметической продукции и товаров медицинского сектора прошли обучение в рамках экспортных акселерационных программ с софинансированием до 90%, которые были организованы вместе со школой управления "Сколково", платформой GenerationS и другими специалистами.

Так, по итогам обучения производители косметических товаров при поддержке МЭЦ смогли бесплатно разместить товар в зоне Duty Free Шереметьево и на площадке Russian Commodities Pavillion в Китае.

Ранее сообщалось, что Москва увеличила экспорт мороженого на 72,7% в 2021 году. По итогам трех кварталов 2021 года главным рынком сбыта московского мороженого стали США. Экспорт в эту страну увеличился до 19,66 миллиона долларов.

