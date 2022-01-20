Несырьевой неэнергетический экспорт РФ вырос на 36% в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Объем несырьевого неэнергетического экспорта РФ в 2021 году превысил 191 миллиард долларов, увеличившись по итогам года на 36%. Это рекордный для экономики РФ показатель, сообщает ТАСС со ссылкой на Российский экспортный центр.
"По итогам января – ноября 2021 года несырьевой неэнергетический экспорт России составил 170,5 миллиарда долларов", – говорится в сообщении.
Более всего вырос экспорт черных и цветных металлов (52%), продукции деревообрабатывающей промышленности (43%), химических веществ (54%), а также удобрений, пластмассы и продукции машиностроения. Крупнейшими импортерами российской продукции стали Китай, на который пришлось 15,6 миллиарда долларов всего оборота, Казахстан (14,4 миллиарда долларов), Белоруссия, Турция и Соединенные Штаты. Последние закупили в РФ продукции на 7,9 миллиарда долларов.
Ранее стало известно, что Россия заняла пятое место среди стран – лидеров по объему производства и экспорта вакцин от коронавируса. По данным ВТО, произвела 232,9 миллиона доз препаратов, при этом поставив на экспорт 93,4 миллиона доз.
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