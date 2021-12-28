Россия вошла в пятерку мировых лидеров по экспорту вакцин от коронавируса – СМИ

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Россия заняла пятое место среди стран-лидеров по объему производства и экспорта вакцин от коронавируса. Об этом пишет РБК, ссылаясь на информацию Всемирной торговой организации.

По данным ВТО, РФ произвела 232,9 миллиона доз препаратов, при этом поставив на экспорт 93,4 миллиона доз. Таким образом, общая доля России на мировом рынке вакцин составила менее 3%.

Первое место среди стран-лидеров по объему производства и экспорта вакцин занял Китай. Страна сумела произвести 4 522,3 миллиона доз, а также поставила на экспорт 1 487,6 миллиона.

Второе место в рейтинге занял Евросоюз, третья строчка осталась за Индией. В свою очередь, США расположились на четвертом месте.

Как утверждается в материале, Россия сумела занять определенную нишу на глобальном рынке вакцин от коронавируса, который возник на второй год пандемии.

Ранее официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис назвала причину задержки одобрения российской вакцины "Спутник V". Она отметила, что в ВОЗ считают полученную на данном этапе информацию о российском препарате недостаточной.

До этого в Европарламенте призвали признать в ЕС сертификаты привитых российским препаратом "Спутник V". Такое заявление сделал экс-мэр Риги, депутат ЕП от Латвии Нил Ушаков.

В то же время Владимир Путин призвал к скорейшему признанию COVID-сертификатов в мире. Он отметил, что ВОЗ могла бы ускорить процедуры оценки качества вакцин от COVID-19. Путин также добавил, что ущемляющие права ВОЗ шаги недопустимы.