В ВОЗ объяснили причину задержки одобрения "Спутника V"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Во Всемирной организации здравоохранения назвали причину задержки одобрения российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Об этом рассказала официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис в беседе с RT.

Спикер отметила, что в ВОЗ считают полученную на данном этапе информацию о российском препарате недостаточной.

"Но оценка, процесс, продолжается", – подчеркнула Харрис.

Представитель ВОЗ отвергла обвинения, что организация регистрирует лишь западные препараты. Она привела в пример одобрения вакцин из Китая и Индии.

"Опять же, для некоторых вакцин, так сказать, "традиционного Запада", процесс занимает длительное время, потому что нам требуется техническая информация, которую мы должны получить в полном объеме", – подытожила Харрис.

Ранее в Европарламенте призвали признать в ЕС сертификаты привитых российским препаратом "Спутник V". Такое заявление сделал экс-мэр Риги, депутат ЕП от Латвии Нил Ушаков.

До этого Владимир Путин призвал к скорейшему признанию COVID-сертификатов в мире.

Он отметил, что Всемирная организация здравоохранения могла бы ускорить процедуры оценки качества вакцин от COVID-19. Путин также добавил, что ущемляющие права ВОЗ шаги недопустимы.