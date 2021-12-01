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Москва 24

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В мире

00:28

Депутат Европарламента призвал признать в ЕС сертификаты привитых "Спутником V"

медицина за рубежом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Европарламенте призвали признать в ЕС сертификаты привитых российским препаратом "Спутник V". Такое заявление сделал экс-мэр Риги, депутат ЕП от Латвии Нил Ушаков.

По его мнению, Евросоюз, Россия и Китай должны заключить соглашение о взаимном признании вакцин.

"Сертификаты со "Спутником" должны работать в ЕС, а с тем же Pfizer или Moderna – в России", – написал Ушаков в своем аккаунте в Facebook.

Как отметил парламентарий, эти шаги помогут избежать нового закрытия границ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал позитивными контакты с Евросоюзом по взаимному признанию сертификатов о вакцинации от COVID-19. По его словам, данный процесс имеет много технологических задач.

До этого в американской торговой палате попросили власти США рассмотреть вопрос о признании сертификатов вакцинации российским препаратом "Спутник V".

В свою очередь, Владимир Путин также призвал к скорейшему признанию COVID-сертификатов в мире.

Он отметил, что Всемирная организация здравоохранения могла бы ускорить процедуры оценки качества вакцин от COVID-19. Путин также добавил, что ущемляющие права ВОЗ шаги недопустимы.

Путин призвал ускорить процесс признания странами вакцин от коронавируса

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