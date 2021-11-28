Песков назвал позитивными контакты с ЕС по признанию сертификатов о вакцинации от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал позитивными контакты с Евросоюзом по взаимному признанию сертификатов о вакцинации от COVID-19.

"Это технологический процесс, и там много технологически разных задач. Но есть все основания полагать, что удастся выйти на позитивную динамику и в течение какого-то количества месяцев уже выйти на взаимное признание (сертификатов – Прим. ред.)", – приводит ТАСС слова Пескова.

Владимир Путин ранее призвал к скорейшему признанию COVID-сертификатов в мире.

Он отметил, что Всемирная организация здравоохранения могла бы ускорить процедуры оценки качества вакцин от COVID-19. Путин также добавил, что ущемляющие права ВОЗ шаги недопустимы.

