Американский бизнес попросил власти США одобрить вакцину "Спутник V" – СМИ

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В американской торговой палате попросили власти США рассмотреть вопрос о признании сертификатов вакцинации российским препаратом "Спутник V". Об этом сообщает газета "Известия".

Как рассказал изданию президент Американской торговой палаты Алексис Родзянко, в данный момент для поездки из России в США необходимо иметь визу и прививку вакциной, которая имеет одобрение Всемирной организации здравоохранения или США.

"Мы попросили правительство США, чтобы для деловых поездок принимали и другие вакцины, в том числе "Спутник V", – объяснил Родзянко.

В российском Минздраве подчеркнули, что переговоры на данную тему проходили между Россией и США в начале октября.

После этого министерство здравоохранения РФ отправило в американский департамент здравоохранения и социальных служб письмо с предложением рассмотреть возможность взаимного признания сертификатов.

Президент РФ Владимир Путин ранее в ноябре призвал к скорейшему признанию COVID-сертификатов в мире. В ускорении данного процесса глава государства видит значительную роль Всемирной организации здравоохранения.