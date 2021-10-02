Россия и США обсудили взаимное признание сертификатов о вакцинации от COVID-19

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Россия и США обсудили в Женеве взаимное признание сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает RT, со ссылкой на главу Минздрава РФ Михаила Мурашко.

"Они услышали аргументы, понимают, что это рационально, потому что одобрение вакцины для продажи на рынке и одобрение препарата как профилактики непосредственно заболевания COVID-19 – это разные процессы", – сказал министр.

Он также добавил, что переговоры по данному вопросу планируется продолжить. Глава ведомства рассчитывает, что американцы примут аргументы российской стороны.

1 октября Мурашко прибыл с визитом в Швейцарию, где провел переговоры с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Аданомом Гебрейесусом. Стороны, в частности, обсудили процедуру включения российских вакцин от коронавируса в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для экстренного применения.

