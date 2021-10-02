Гендиректор ВОЗ раскрыл детали переговоров с главой Минздрава РФ

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Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус поблагодарил главу Минздрава РФ Михаила Мурашко за состоявшийся накануне визит в Женеву, назвав встречу конструктивной.

"Спасибо, министр здравоохранения России Михаил Мурашко, за ваш визит и конструктивную встречу", – написал Гебрейесус в Twitter.

Глава ВОЗ также раскрыл некоторые подробности встречи. По его словам, была обсуждена процедура включения вакцин от коронавируса в список препаратов, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения для экстренного применения.

Помимо этого, отметил Гебрейесус, речь шла о новых инициативах ВОЗ, таких как создание в Берлине центра данных о пандемиях и биохаба в Швейцарии.

В конце августа глава ВОЗ и министр здравоохранения России обсудили методы борьбы с коронавирусной инфекцией и разработку международного договора по борьбе с пандемиями.