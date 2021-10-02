Мурашко заявил о снятии барьеров для признания "Спутника V" в ВОЗ

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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о преодолении преград для официального признания вакцины от коронавируса "Спутник V" во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает РИА Новости.

"Позиция России по поводу регистрации и продвижения российской вакцины "Спутник V" полностью услышана. На сегодняшний день мы полностью сняли все вопросы", – заявил Мурашко.

Препятствий для дальнейшей работы больше нет, подтвердил гендиректор ВОЗ. Глава Минздрава добавил, что компании-производителю осталось подписать ряд документов и предоставить определенные дополнительные бумаги.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус ранее поблагодарил главу Минздрава РФ Михаила Мурашко за визит в Женеву и конструктивный диалог. Он также добавил, что стороны обсудили включение "Спутника V" в список препаратов, рекомендованных к экстренному применению.

Вакцина "Спутник V" стала первым официально зарегистрированным в РФ препаратом профилактики коронавируса. В настоящий момент она одобрена в 70 странах.

Суммарно в России зарегистрировали пять вакцин от COVID-19.