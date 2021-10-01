Прошедшая вакцинацию во время беременности врач рассказала, как перенесла прививку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сделавшая прививку от COVID-19 во время беременности акушер-гинеколог Ольга Ряшенцева рассказала, как перенесла вакцинацию. Об этом сообщает RT.

С начала пандемии коронавируса врач заболела COVID-19 дважды. В реанимацию с большим поражением легких попал и ее супруг, который работает реаниматологом инфекционного отделения коронавирусного госпиталя. Когда началась пандемия, они работали в "красной зоне".

По словам Ряшенцевой, беременные состоят в группе риска из-за особенностей физиологии и в связи с тем, что их иммунная система тяжело переносит многие инфекции.

"Вопрос, делать или не делать прививку, у меня не стоял. Я знала, что буду делать тогда, когда это будет разрешено", – сказала врач.

Первый компонент вакцины Ряшенцева получила 19 июля, второй – 11 августа. 24 сентября у нее родился сын. Она уточнила, что после первого компонента у нее один раз поднялась температура и были небольшие боли в мышцах.

"Любая прививка нацелена не на то, чтобы дать 100%-ную защиту от заражения, а на то, чтобы дать нам защиту от тяжелых форм инфекции, говорим ли мы о гриппе, коклюше или COVID-19", – объяснила специалист.

Касаемо вакцинации беременных, врач отметила, что преследуются две цели: защитить маму и защитить ребенка.

"Я бы хотела сказать беременным женщинам, которые думают, делать или не делать прививку, разрешенную во время беременности, в том числе и от COVID-19: это безопасно. Те побочные эффекты, которые влечет любая вакцина, – они настолько не страшны по сравнению с тяжелым течением заболевания", – заключила эксперт.

В конце июня Минздрав России разрешил прививать беременных вакциной "Спутник V". Отмечалось, что следует привиться заранее, но если сделать прививку не получилось, то профилактические меры необходимо принять во время вынашивания ребенка.