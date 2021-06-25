Минздрав РФ разрешил прививать "Спутником V" беременных

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Министерство здравоохранения РФ разрешило применение вакцины от коронавируса "Спутник V" для беременных женщин, рассказал глава ведомства Михаил Мурашко.

"С учетом положительных результатов доклинических исследований безопасности вакцины, а также накопленных данных по эффективности и безопасности в клинических исследованиях и пострегистрационном периоде экспертным сообществом, экспертами принято решение о снятии противопоказаний для применения вакцины "Гам-КОВИД-Вак" у беременных", – приводит его слова РИА Новости.

Мурашко отметил, что теперь беременные с высоким риском тяжелого течения COVID-19 смогут пройти вакцинацию.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцинация от коронавируса беременных женщин даст защиту и матери, и новорожденным, поскольку антитела роженицы передадутся ребенку при грудном вскармливании.

До этого сообщалось, что в ходе исследования на беременных млекопитающих никаких побочных эффектов "Спутник V" не вызвал. Это подтвердил и 21 случай беременности у людей сразу после прививки.

