Вирусолог объяснил, нужно ли беременным опасаться вакцинации от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в беседе с Москвой 24 рассказал, стоит ли беременным опасаться прививки от коронавируса.
Ранее вакцинацию будущих мам от COVID-19 анонсировал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, прививочная кампания для беременных может начаться уже на этой неделе. Гинцбург отметил, что вакцина даст защиту и новорожденным, поскольку антитела матери передадутся ребенку при грудном вскармливании.
Собеседник Москвы 24 отметил, что официально в странах с массовой вакцинацией прививки беременным пока не ставятся. Многие девушки просто не знали о своем положении в момент процедуры, говорит вирусолог.
"В рамках третьей клинической фазы испытаний вакцину тестируют на большом количестве добровольцев. Как правило, это 30–40 тысяч человек. И обычно в силу случайных обстоятельств женщины узнавали о своей беременности уже после прививки. В результате третьей клинической фазы у всех вакцин появилось небольшое количество девушек, которые, не понимая, что беременны, пришли вакцинироваться. На их случаях и собираются все данные", – рассказал Волчков.
Волчков уверен, что вслед за стартом вакцинации беременных в России последуют рекомендации врачам об особенном наблюдении за такими пациентами. Эксперт подчеркнул, что женщинам, которые после вакцинации узнали о своей беременности, не стоит опасаться за здоровье себя и будущего ребенка.
При принятии решения о методах лечения и профилактики заболеваний у врачей существует такой критерий, как соотношение рисков, говорит Волчков. В ситуации с коронавирусом Минздрав может руководствоваться тем, что последствия для невакцинированных беременных женщин будут существенно хуже гипотетических побочных эффектов после прививки, заключил специалист.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что клинические испытания вакцины "Спутник V" для подростков 12–17 лет Центр имени Гамалеи начнет на площадке столичных медучреждений в начале июля этого года. В настоящее время идет предварительный набор добровольцев для участия в первых двух фазах испытания, сообщила она.
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