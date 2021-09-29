Среди беременных в России мало привившихся от COVID-19 – Мурашко

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В России среди беременных женщин мало тех, кто сделал прививку от коронавирусной инфекции, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на XXII Всероссийском научно-образовательном форуме "Мать и дитя – 2021".
"Еще раз хотел бы подчеркнуть низкий охват вакцинацией беременных. Мы всегда работали на профилактику, мы всегда с вами работали на предупреждение тех или иных критических состояний", – приводит слова Мурашко ТАСС.
Глава Минздрава уточнил, что в настоящее время открыта возможность вакцинации беременных с высоким риском тяжелого течения заболевания коронавирусной инфекцией.
В конце июня Минздрав России разрешил прививать беременных вакциной "Спутник V". Отмечалось, что следует привиться заранее, но если сделать прививку не получилось, то профилактические меры необходимо принять во время вынашивания ребенка.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что вакцинация является единственным способом защитить беременных женщин и их будущих детей от заражения коронавирусом. Это подтверждают множественные исследования, проводимые на женском населении. Также Голикова выразила уверенность в том, что вакцинация – это спасение жизни для беременных и их будущих детей. Прививка помогает избежать негативных последствий коронавируса.
Голикова заявила, что вакцинация во время беременности может защитить от COVID-19
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