Италия не исключает вакцинации привитых "Спутником V" другими препаратами

Фото: Depositphotos/marcbruxelle

Представитель Минздрава, член научно-технического комитета по борьбе с пандемией Джанни Рецца заявил, что медицинские власти Италии не исключают, что привитых "Спутником V" могут вакцинировать другими препаратами. Его слова приводит агентство АНСА.

"Высший совет здравоохранения предложил рассмотреть введение дополнительной дозы вакцины от коронавируса другого типа тем, кто был вакцинирован такими вакцинами, как Sinovac ("Синовак") и "Спутник V". Но нужно постановление регулирующего органа", – говорится в сообщении.

Рецца добавил, что в отличии от Sinovac российский препарат не зарегистрирован ВОЗ, поэтому с ним есть бюрократические сложности.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источник сообщила, что американские власти могут отказать во въезде в страну людям, которые были привиты от коронавирусной инфекции российским препаратом "Спутник V". По информации издания, это связано с новыми требованиями, которые объявят позже, а в силу они вступят в ноябре.