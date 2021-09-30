В Госдепе не дали однозначного ответа, пустят ли в США вакцинированных "Спутником"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Координатор Госдепартамента США по глобальным мерам реагирования на распространение вызываемого коронавирусом заболевания Гейл Смит не дала однозначного ответа на вопрос о возможности допуска в страну людей, привитых российской вакциной "Спутник V", сообщает ТАСС.

Она отметила, что при оценке вакцин американские власти значительное внимание уделяют тому, получили ли они одобрение ВОЗ. Более подробная информация о правилах въезда в страну для привитых будет предоставлена позднее, заявила Смит.

На просьбу подтвердить информацию газеты Washington Post о том, что с ноября власти США могут не пускать в страну иностранцев, которые были вакцинированы от коронавируса российским препаратом "Спутник V", координатор ответила, что было принято решение о требованиях к вакцинам при въезде в страну.

Она также констатировала, что не курирует указанную тему, и пояснила, что ранее власти США представили данные на этот счет.

"Это начнется в начале ноября, так что мы можем удостовериться, что к этому времени будет больше информации", – отметила координатор.

Смит добавила, что одобрение ВОЗ является очень важным фактором, так как это не только оценка какой-либо вакцины, это метод определить научным путем безопасность и эффективность препарата.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источник сообщила, что американские власти могут отказать во въезде в страну людям, которые были привиты от коронавирусной инфекции российским препаратом "Спутник V". По информации издания, это связано с новыми требованиями, которые объявят позже, а в силу они вступят в ноябре.