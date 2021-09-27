Италия пообещала рассмотреть включение "Спутника V" в ковид-сертификаты

Итальянские власти пообещали рассмотреть включение российской вакцины "Спутник V" в местные ковид-сертификаты. Об этом сообщил наш посол Сергей Разов.

Он напомнил, что центр Гамалеи подписал меморандум о сотрудничестве с итальянским национальным институтом инфекционных заболеваний.

Российские ученые пригласили коллег в Москву, чтобы посмотреть, как идет производство нашей вакцины и ознакомиться с результатами исследований. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.