Норвегия снимет ограничения на въезд в страну в три этапа

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Процесс снятия ограничений в Норвегии будет проходить в три этапа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу норвежского правительства.

В ходе первого этапа, который начнется 25 сентября в 16:00 по местному времени, государство полностью откроется для граждан стран Европейской экономической зоны и постоянно проживающих там, а также для Великобритании и Швейцарии. В этот список также будут включены жители маленьких стран за пределами Европейской экономической зоны. Они будут отдельно определены властями Норвегии.

Сдача теста при въезде останется для приезжающих из стран с неустойчивой эпидемической обстановкой, при этом полностью привитым гражданам будет разрешено не сдавать тесты и не соблюдать карантин.

Решение о начале второго этапа и открытии государства для большего числа стран будет приниматься во второй половине октября.

Что касается третьего этапа, его начало на данный момент неизвестно, но предполагается, что с его стартом будет отменено требование о наличии ПЦР-теста у въезжающих.

Ранее в Финляндии предложили упростить въезд привитым "Спутником V" россиянам. В Национальный институт здравоохранения и социального развития страны подчеркнули, что российская вакцина ничем не хуже одобренных Европейским агентством по лекарственным средствам препаратов AstraZeneca и Jansen, она столь же эффективна и безопасна.