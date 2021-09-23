В Финляндии предложили упростить въезд привитым "Спутником V" россиянам

18:00
Фото: ТАСС/ MAURI RATILAINEN/ EPA
Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL) Финляндии предложил разрешить въезд иностранцам, привитым российской вакциной "Спутник V", без необходимости проходить тест на коронавирус. Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle.
Специалисты THL полагают, что при открытии границ с Россией возникнет серьезная нагрузка на точки въезда на восточной границе в частности и на систему здравоохранения Финляндии в целом. Кроме того, они считают нынешние ограничения в стране несправедливыми по отношению к туристам, привитым "Спутником V".
В институте подчеркнули, что российская вакцина ничем не хуже одобренных Европейским агентством по лекарственным средствам препаратов AstraZeneca и Jansen, она столь же эффективна и безопасна. По мнению специалистов, люди, прошедшие курс вакцинации "Спутником V", не могут усугубить эпидемиологическую ситуацию в стране.
Ранее министерство внутренних дел Финляндии продлило до 10 октября ограничения по коронавирусу на границе с Россией и другими странами. В ведомстве объяснили решение недостаточным уровнем вакцинации финского населения, что в случае открытия границ грозит перегрузкой здравоохранения.
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