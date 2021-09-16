Финляндия продлила ограничения по коронавирусу на границе с Россией

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Министерство внутренних дел Финляндии продлило до 10 октября ограничения по коронавирусу на границе с Россией и другими странами. Об этом сообщает RT.

"Достигнутый охват вакцинацией еще не был оценен как адекватный, риск перегрузки здравоохранения сохраняется. Следовательно, необходимо продлить решение от 2 сентября до 10 октября", – говорится в сообщении.

Въезд в страну доступен для тех, кто прошел полный курс вакцинации от COVID-19 препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения или Европейским агентством лекарственных средств.

Ранее сообщалось, что с 1 октября Финляндия расширит прием визовых заявлений от ряда россиян. Заявления визовые центры начнут принимать от двух категорий граждан. В их число вошли россияне, чья цель поездки деловая, и туристы, у которых есть многократная шенгенская виза с истекшим сроком действия, выданная Финляндией на срок не менее двух лет.