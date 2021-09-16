В Испании назвали условие для въезда российских туристов в страну

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В Испанию могут попасть только те россияне, которые привились вакциной, одобренной Европейским агентством лекарственных средств (EMA) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство страны в Москве.
"Как только будут соблюдены формальности, необходимые для одобрения вакцины "Спутник V" одной из этих организаций, граждане, прошедшие полный цикл вакцинации этой вакциной, также смогут въезжать на территорию Испании", – отметили в испанском представительстве.
Там напомнили, что в настоящее время из-за пандемии коронавируса пока остается в силе ограничение на въезд из третьих стран на территорию Евросоюза, а также Шенгенской зоны. В генконсульстве выразили надежду на скорое завершение кризиса здравоохранения, вызванного COVID-19 и, соответственно, восстановление туристических потоков между Испанией и Россией.
Ранее в своем телеграм-канале правительство РФ сообщило, что с 21 сентября возобновляется авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией. Кроме того, в этот же день станут доступны полеты в Турцию и Египет из ряда российских городов, в частности Пскова, Мурманска, Магадана и Читы.
РФ возобновит авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией с 21 сентября
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