РФ возобновит авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией с 21 сентября

Фото: depositphotos/masterlu

Россия возобновит авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией с 21 сентября. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства РФ.

"Россия возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией с 21 сентября", – указано в сообщении.

Кроме того, по информации кабмина, с 21 сентября также станут доступны полеты в Турцию и Египет из ряда городов РФ. Рейсы возобновят в аэропортах Пскова, Магадана, Мурманска и Читы.

Ранее стало известно, что с 21 сентября Россия снимет существующие ограничения на авиасообщение с Белоруссией. Соответствующую договоренность страны обсудили в рамках встречи президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко.