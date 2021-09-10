Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия с 21 сентября снимет все ограничения на авиасообщение с Белоруссией, сообщает Оперативный штаб.

"Воздушное сообщение между странами, временно ограниченное в связи с распространением COVID-19, будет восстановлено в полном объеме", – говорится в сообщении.

Договоренность о снятии ограничений по авиасообщению между РФ и Белоруссией была достигнута в рамках встречи 9 сентября Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Президент России выразил надежду на то, что возобновление авиасообщения позволит быстро вернуть его на допандемийный уровень.

Ранее специальный представитель премьера Грузии по связям с РФ Зураб Абашидзе заявил, что готов обсудить возобновление авиасообщения с Россией в ходе встречи с председателем комитета Совфеда по международным делам Григорием Карасиным.

Предполагается, что встреча состоится в первой половине октября.

