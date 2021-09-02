В Грузии сообщили о готовности обсудить возобновление авиасообщения с Россией

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Специальный представитель премьера Грузии по связям с РФ Зураб Абашидзе заявил, что готов обсудить возобновление авиасообщения с Россией в ходе встречи с председателем комитета Совфеда по международным делам Григорием Карасиным. Встреча состоится приблизительно в первой половине октября, сообщает РИА Новости.
"Наша очередная встреча с господином Карасиным, предположительно, состоится в начале октября. Будет ли она очная или онлайн, а также где она будет проводиться, пока неизвестно. Все зависит от эпидемиологической ситуации в странах", – сообщил Абашидзе.
Он отметил, что также еще непонятно, будет ли на предстоящей встрече обсуждаться возможное возобновление прямых авиарейсов между государствами. При этом Зураб Абашидзе выразил готовность обсудить эту тему с коллегой, если российская сторона будет заинтересована.
"Мы выслушали комментарий по поводу данного вопроса и готовы его обсуждать, если, конечно, у российской стороны будет желание", – заявил Абашидзе.
Закрытие авиасообщения произошло в июле 2019 года из-за антироссийской провокации.
В июле сообщалось, что запрет для российских авиакомпаний осуществлять воздушные перевозки из России в Грузию после стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки может быть снят.
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