Фото: ТАСС/Виктор Драчев

Россия и Белоруссия снимают ограничения по авиасообщению между странами. О соответствующей договоренности, достигнутой в рамках встречи с главой республики Александром Лукашенко, рассказал президент РФ Владимир Путин.

"Александр Григорьевич пока не знает о решении, которое только что состоялось на правительственной комиссии здесь вот, неподалеку от нас, в Доме правительства. Принято решение снять все ковидные ограничения, касающиеся авиационного транспорта", – сообщил глава российского государства.

Путин выразил надежду на то, что возобновление авиасообщения позволит быстро вернуть его на допандемийный уровень.

Ранее президент РФ заявил, что договор об объединении рынка газа России и Белоруссии будет подписан 1 декабря 2023 года.

Пакет интеграционных документов, который планирует одобрить совет министров Союзного государства России и Белоруссии предусматривает единый рынок нефти и нефтепродуктов, электроэнергии, а также единого оборонного пространства.