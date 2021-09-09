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Россия и Белоруссия снимают ограничения по авиасообщению между странами. О соответствующей договоренности, достигнутой в рамках встречи с главой республики Александром Лукашенко, рассказал президент РФ Владимир Путин.
"Александр Григорьевич пока не знает о решении, которое только что состоялось на правительственной комиссии здесь вот, неподалеку от нас, в Доме правительства. Принято решение снять все ковидные ограничения, касающиеся авиационного транспорта", – сообщил глава российского государства.
Путин выразил надежду на то, что возобновление авиасообщения позволит быстро вернуть его на допандемийный уровень.
Ранее президент РФ заявил, что договор об объединении рынка газа России и Белоруссии будет подписан 1 декабря 2023 года.
Пакет интеграционных документов, который планирует одобрить совет министров Союзного государства России и Белоруссии предусматривает единый рынок нефти и нефтепродуктов, электроэнергии, а также единого оборонного пространства.
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