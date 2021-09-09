Путин призвал не связывать встречу с Лукашенко и политическую обстановку в двух странах

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин заявил, что договоренности, которые будут приняты в ходе встречи с Александром Лукашенко, не связаны с политической обстановкой в России и Белоруссии.
"Хотел бы сразу отметить, что то, о чем мы, надеюсь, договоримся сегодня, не связано с какой-то текущей политической конъюнктурой в наших странах либо с политическим календарем в преддверии наших парламентских выборов в России. Это наша текущая, давняя совместная работа на протяжении многих лет", – заявил Путин, приветствуя в Кремле Лукашенко.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин никогда не поднимает на встречах с Александром Лукашенко тему признания Крыма, поскольку это суверенное дело любого государства.
Сам Александр Лукашенко до этого заявлял, что признает Крым только в том случае, когда последний российский олигарх будет поставлять туда продукцию.
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