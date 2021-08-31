Россия и Белоруссия подпишут программу общей интеграции 10 сентября – посол в РФ

Фото: kremlin.ru
Россия и Белоруссия 10 сентября подпишут программу общей интеграции на заседании Союзного правительства двух стран в Минске, сообщил посол республики в РФ Владимир Семашко.
"10 сентября состоится заседание союзного правительства Белоруссии и России в Минске, которое будут вести премьер-министры двух стран. Там ожидается подписание программы общей интеграции", – приводит ТАСС слова Семашко.
Он отметил, что программа требует актуализации в связи с последними международными событиями.
"8 декабря 1999 года было подписано два документа – о создании Союзного государства и программа реализации этого договора. Так вот, договор никто не трогает, остается все в силе, как есть. А программа требует актуализации, потому что много всего появилось: вы под санкциями, мы под санкциями, рецессия была, сейчас и коронавирус появился", – подчеркнул Семашко.
Посол в РФ также отметил, что на сегодня из 28 карт 27 полностью согласованы, а одна требует обсуждения. Он не исключил, что данный вопрос может быть рассмотрен 9 сентября на встрече Путина и Лукашенко.
"Мы, слава богу, спустя три года находимся на финише, когда из 28 карт осталась одна. Последнюю, я думаю, мы 7-го числа (сентября) дожмем, и уже 9-го числа президенты встречаются в Москве, где будут подписаны все дорожные карты и карты развития углубления интеграции", – сказал Семашко.
Как сообщалось ранее, на встрече Путин и Лукашенко намерены обсудить союзные программы, подготовленные правительствами двух стран, а также другие актуальные вопросы двусторонних отношений и международной повестки.
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