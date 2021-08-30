Путин и Лукашенко проведут переговоры в Москве 9 сентября

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Владимир Путин и Александр Лукашенко 9 сентября проведут переговоры в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

"Эту дату мы можем подтвердить, на эту дату ведется подготовка рабочего визита Лукашенко в Москву", – сказал представитель Кремля.

Как отметило агентство "БелТА" со ссылкой на пресс-службу президента Белоруссии, лидеры намерены обсудить союзные программы, подготовленные правительствами двух стран, а также другие актуальные вопросы двусторонних отношений и международной повестки.

В понедельник, 30 августа, Путин в ходе телефонного разговора поздравил Лукашенко с днем рождения, а также обсудил с ним детали предстоящего визита. В поздравительной телеграмме он отметил усилия белорусского лидера по укреплению союзнических отношений между странами, а также продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве.

Ранее Александр Лукашенко, комментируя мнение о том, что он собирается "держать власть до смерти", заявил, что хотел бы покинуть президентский пост и "хоть несколько лет пожить нормальной жизнью". Он отметил, что в этом вопросе его поймет даже небольшой руководитель.

